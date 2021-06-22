Жара в Москве может побить двойной рекорд 1901 года

По его словам, в столичном регионе уже установлен один рекорд. Воздух прогрелся до +31,9 градуса и обновил державшийся с 1917 года максимум. Такой жары 22 июня в столице не было 142 года, говорит Тишковец. При этом температура продолжает расти и, по прогнозам синоптика, может прогреться до +35, в Тушино +32,2, на Балчуге +32,7.

"Сегодня мы ждём до +35. У нас сегодня может быть и двойной рекорд для всего июня: он составляет 34,7 градуса 1901 года. Мы будем близко к нему. Ну а если сегодня не побьём, то завтра или послезавтра точно побьём этот рекорд, так как будет ещё жарче", — заявил Тишковец.