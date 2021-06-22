НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Две гражданки Вьетнама погибли в Подмосковье, прячась от жары в землянке

По версии следствия, ночью на иностранок рухнул грунт и они оказались погребены под слоями земли. На помощь никто не пришёл.

22 июня, 11:51

Фото © Shutterstock

Две женщины из Вьетнама решили спрятаться от жары, вырыв в Подмосковье землянку в районе сельского поселения Софьинское, приписанного к садовому некоммерческому товариществу "Залесье". Как рассказал Лайфу источник, они были найдены бездыханными.

По словам нашего собеседника, женщины прибыли в Россию с целью трудоустройства и проживали в самодельной землянке. По данным СУ СКР по Московской области, женщины находились в землянке, пережидая жару. Как удалось установить, ночью на них рухнул грунт, женщины оказались погребены под слоями земли. Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.

"Два огромных очага": Вильфанд рассказал о причинах аномальной жары в России

"Два огромных очага": Вильфанд рассказал о причинах аномальной жары в России

Ранее Лайф рассказывал, что московская жара побила рекорд 1956 года. Воздух на главной метеостанции столицы, находящейся на ВДНХ, раскалился до 31,1 градуса. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается до 35 градусов, в среду — до 36, в четверг — до 37, в пятницу — до 36, в субботу — до 34, в воскресенье — до 33.

Настоящее лето — это надолго: Синоптики пообещали москвичам африканский зной и шесть температурных рекордов

Настоящее лето — это надолго: Синоптики пообещали москвичам африканский зной и шесть температурных рекордов

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Возросло в 4–5 раз": Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида

сегодня в 12:40

В Италии задержали ещё одного подозреваемого в гибели 39 мигрантов в "фуре смерти"

11 июня, 00:33

Посадил без шлема: В хабаровской точке проката возложили вину за перелом черепа девочки при катании на скутере на её отца

сегодня в 12:42

"Пандемия — это война": Астахов сравнил ковид-диссидентов с Бабой-ягой и пригрозил им уголовными статьями

сегодня в 13:12

"Все считали меня за дуру": Боня испугалась из-за планов учёных вживлять микрочипы в мозги россиян

сегодня в 13:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1