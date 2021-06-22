Две гражданки Вьетнама погибли в Подмосковье, прячась от жары в землянке

Две женщины из Вьетнама решили спрятаться от жары, вырыв в Подмосковье землянку в районе сельского поселения Софьинское, приписанного к садовому некоммерческому товариществу "Залесье". Как рассказал Лайфу источник, они были найдены бездыханными.

По словам нашего собеседника, женщины прибыли в Россию с целью трудоустройства и проживали в самодельной землянке. По данным СУ СКР по Московской области, женщины находились в землянке, пережидая жару. Как удалось установить, ночью на них рухнул грунт, женщины оказались погребены под слоями земли. Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.