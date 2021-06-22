Две гражданки Вьетнама погибли в Подмосковье, прячась от жары в землянке
По версии следствия, ночью на иностранок рухнул грунт и они оказались погребены под слоями земли. На помощь никто не пришёл.
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Две женщины из Вьетнама решили спрятаться от жары, вырыв в Подмосковье землянку в районе сельского поселения Софьинское, приписанного к садовому некоммерческому товариществу "Залесье". Как рассказал Лайфу источник, они были найдены бездыханными.
По словам нашего собеседника, женщины прибыли в Россию с целью трудоустройства и проживали в самодельной землянке. По данным СУ СКР по Московской области, женщины находились в землянке, пережидая жару. Как удалось установить, ночью на них рухнул грунт, женщины оказались погребены под слоями земли. Для проведения судебно-медицинского исследования трупы направлены в морг. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.
Ранее Лайф рассказывал, что московская жара побила рекорд 1956 года. Воздух на главной метеостанции столицы, находящейся на ВДНХ, раскалился до 31,1 градуса. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Москве ожидается до 35 градусов, в среду — до 36, в четверг — до 37, в пятницу — до 36, в субботу — до 34, в воскресенье — до 33.
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