Прокурор запросил 15 лет колонии для экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико

Государственный обвинитель попросил 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом прокурор Сергей Гиргель заявил в ходе заседания в Верховном суде Белоруссии.

"Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности", — приводит ТАСС слова гособвинителя.

По мнению прокурора, проведённое следствие доказывает вину всех обвиняемых, кроме того, об этом же говорят показания свидетелей. При этом сторона обвинения попросила суд освободить из-под ареста некоторое имущество Бабарико, в том числе дом и участок, которые являются местом жительства обвиняемого.