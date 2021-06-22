Прокурор запросил 15 лет колонии для экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
По его мнению, проведённое следствие и показания свидетелей говорят о виновности подозреваемого.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Государственный обвинитель попросил 15 лет лишения свободы для бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом прокурор Сергей Гиргель заявил в ходе заседания в Верховном суде Белоруссии.
"Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности", — приводит ТАСС слова гособвинителя.
По мнению прокурора, проведённое следствие доказывает вину всех обвиняемых, кроме того, об этом же говорят показания свидетелей. При этом сторона обвинения попросила суд освободить из-под ареста некоторое имущество Бабарико, в том числе дом и участок, которые являются местом жительства обвиняемого.
Напомним, Виктор Бабарико был задержан в июне 2020 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путём. Вместе с Бабарико по делу проходит и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца.
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