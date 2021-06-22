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"Я начала нервничать, взяла нож": Вожатая подмосковного лагеря рассказала на допросе, за какие слова жестоко убила коллегу

Девушки проходили вместе студенческую практику. В последнюю ночь смены между подругами произошла ссора.

22 июня, 11:35
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Следователи задержали 23-летнюю вожатую подмосковного лагеря "Доброе", которая подозревается в убийстве своей коллеги. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

По данным СК, трагедия произошла 22 июня в лагере в Пушкинском городском округе, где в помещении для проживания обнаружили тело 20-летней девушки с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Начали разговаривать, разговаривали, она сказала: "Я пойду". Я говорю: "Посиди ещё пять минут". Она сказала, мол, с тобой вообще никто общаться не хочет, почему я должна сидеть. Я начала нервничать, взяла нож, и дальше, получается, я просто подошла к ней", — сказала подозреваемая на допросе.

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Отмечается, что следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. По предварительным данным, установлено, что девушки в лагере проходили студенческую практику.

Сейчас проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств преступления, а также сбор и закрепление доказательств. Криминалисты и следователи осмотрели место убийства, изъяли смывы, нож и другие важные для следствия предметы. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы в точности определить причины смерти, проводятся допросы.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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