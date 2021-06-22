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"Он за ними охотился": Директор парка рассказал подробности нападения медведя-убийцы на туристов

По словам собеседника Лайфа, путешественники решили сократить маршрут и пойти прямой дорогой, что и обернулось трагедией.

22 июня, 11:28

Фото © Ergaki-park.ru

Выследить маршрут, по которому следовал медведь-убийца в Красноярском крае, удалось по его кровавым следам. Они же свидетельствуют о том, что хищник охотился на туристов, рассказал Лайфу директор национального парка "Ергаки" Игорь Грязин.

По его словам, в составе группы были сотрудники туристической компании. Они приняли решение сократить маршрут и прошли по месту обитания и охоты опасного хищника.

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"По следам, которые мы обнаружили на месте, где шли туристы, мы заметили следы медведя. Он за ними охотился, как они свернули в эту местность, типичную для его обитания", — рассказал Игорь Грязин.

Собеседник Лайфа сообщил, что погибший в результате нападения зверя 16-летний подросток — это сотрудник туристической компании. Руководство парка и правоохранительные органы выясняют, каким образом ребёнок оказался вместе со взрослыми. Грязин также отметил, что за всю историю парка нападение медведя на человека произошло впервые.

Напомним, в результате нападения медведя на туристическую группу в парке "Ергаки" погиб подросток, ещё один взрослый пострадал. Мальчик-носильщик отбился от группы, на его поиски отправились двое взрослых, они и нашли его тело, возле которого сидел медведь. Агрессивное животное сразу же напало на туристов. Один притворился мёртвым, что позволило избежать смерти и травм. Второй кинулся на животное с ножом. Ему удалось даже ранить медведя, но и сам он пострадал.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Антон Громов
Антон Громов

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