Выследить маршрут, по которому следовал медведь-убийца в Красноярском крае, удалось по его кровавым следам. Они же свидетельствуют о том, что хищник охотился на туристов, рассказал Лайфу директор национального парка "Ергаки" Игорь Грязин.

По его словам, в составе группы были сотрудники туристической компании. Они приняли решение сократить маршрут и прошли по месту обитания и охоты опасного хищника.

"По следам, которые мы обнаружили на месте, где шли туристы, мы заметили следы медведя. Он за ними охотился, как они свернули в эту местность, типичную для его обитания", — рассказал Игорь Грязин.

Собеседник Лайфа сообщил, что погибший в результате нападения зверя 16-летний подросток — это сотрудник туристической компании. Руководство парка и правоохранительные органы выясняют, каким образом ребёнок оказался вместе со взрослыми. Грязин также отметил, что за всю историю парка нападение медведя на человека произошло впервые.