В Москве прошла выставка портретов ветеранов в честь годовщины начала Великой Отечественной войны

В Москве показали портреты ветеранов. Видео © ОНФ

"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) накануне годовщины начала Великой Отечественной войны на Крымской набережной в парке Горького представил фотовыставку портретов ветеранов. Всего там разместили 20 художественных снимков, часть из которых ранее не показывалась широкой публике.

Как рассказали в ОНФ, на выставке можно увидеть портреты и биографии ветеранов, которые сейчас проживают в регионах России и разных странах мира. В их числе Бельгия, Германия, Израиль, Киргизия и Франция. Выставка является смысловым продолжением фотопроекта "Народного фронта" "75 правил жизни победителей", в котором приняли участие более 300 героических защитников Родины и более сотни фотографов.