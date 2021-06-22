В Москве прошла выставка портретов ветеранов в честь годовщины начала Великой Отечественной войны
Многие из запечатлённых фотографами людей сейчас проживают не только в регионах РФ, но и разных странах мира.
В Москве показали портреты ветеранов. Видео © ОНФ
"Общероссийский народный фронт" (ОНФ) накануне годовщины начала Великой Отечественной войны на Крымской набережной в парке Горького представил фотовыставку портретов ветеранов. Всего там разместили 20 художественных снимков, часть из которых ранее не показывалась широкой публике.
Как рассказали в ОНФ, на выставке можно увидеть портреты и биографии ветеранов, которые сейчас проживают в регионах России и разных странах мира. В их числе Бельгия, Германия, Израиль, Киргизия и Франция. Выставка является смысловым продолжением фотопроекта "Народного фронта" "75 правил жизни победителей", в котором приняли участие более 300 героических защитников Родины и более сотни фотографов.
"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны
Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня (годовщина начала Великой Отечественной войны) в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны). Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе в память о погибших в войне зажгли огненную картину и выпустили кораблики мечты. Инсталляция представляла собой копию картины "Оборона Севастополя".
Комментариев: 0