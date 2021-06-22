Памфилова сообщила о провале кампании против трёхдневного голосования

Зарубежная информационная кампания против многодневного голосования в РФ полностью провалилась, её никто не поддержал. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь. Они даже 50 тысяч не набрали сторонников отмены многодневного голосования", — сказала глава ЦИК.