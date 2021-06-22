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Памфилова сообщила о провале кампании против трёхдневного голосования

Несмотря на это, попытки дискредитировать выборы в России посредством создания разного рода фейков продолжаются.

22 июня, 10:59

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Зарубежная информационная кампания против многодневного голосования в РФ полностью провалилась, её никто не поддержал. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

"Мы опираемся на народ, на мнение общественное, у нас обратная связь. Они даже 50 тысяч не набрали сторонников отмены многодневного голосования", — сказала глава ЦИК.

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

При этом Памфилова добавила, что информационная кампания по дискредитации выборов в России посредством создания разного рода фейков продолжается.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются. Ранее комиссия Госдумы зафиксировала попытки вмешательства в избирательную кампанию перед выборами.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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