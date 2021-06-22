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Свечи и "Огненные картины войны": По всей России проходит День памяти и скорби

Участники выстраивали с помощью огней разные изображения и каждый раз напоминали, что павшие воины за прошедшие годы не были забыты.

22 июня, 10:55

По всей России прошли акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Видео © LIFE, Соцсети

Россияне по всей стране в День памяти и скорби провели акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны", посвящённые 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Во многих уголках РФ в ночь на 22 июня с помощью свечей и фонариков выстраивали различные картины и слова.

Участники акций создавали из огней медали, изображения солдат и иные достижения и вклад своих регионов в общую Победу. Так, у Музея Победы в Москве волонтёры, ветераны, представители общественных организаций в знак памяти по числу дней войны зажгли 1418 свечей, а на фасаде благодаря технологии видеомэппинга появилась грандиозная видеоинсталляция — 1418 частиц Вечного огня и призыв к нынешним и грядущим поколениям: "Помни!"

За рубежом поддержали акцию "Огненные картины войны"

За рубежом поддержали акцию "Огненные картины войны"

Не остались в стороне сотрудники МЧС. Офицеры, курсанты, студенты, обучающиеся и дети спасателей выложили 1418 свечей, создав фразу "Герои, помним". В Санкт-Петербурге горожане зажгли несколько десятков тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда". А на разведённом Троицком мосту появилась лазерная проекция, представляющая собой свечу памяти.

Военнослужащие отметили этот день, установив свечи с огнём, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям в главном храме ВС России. Также к акции присоединились соединения и воинские части армейского корпуса Черноморского флота. Всего огненные картины появились в 128 городах России, а также зарубежья, среди которых Латвия, Киргизия, Узбекистан, Молдова и другие.

Единороссы посвятили Дню памяти и скорби акцию "Огненные картины войны"

Единороссы посвятили Дню памяти и скорби акцию "Огненные картины войны"

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе в память о погибших в войне зажгли огненную картину и выпустили кораблики мечты. Инсталляция представляла собой копию картины "Оборона Севастополя".

Напомним, что День памяти и скорби — это памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны) в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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