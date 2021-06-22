В России разрабатывают атомную мини-субмарину "Горгона"

Конструкторское бюро "Малахит" ведёт разработку малой многоцелевой атомной подводной лодки "Горгона", передаёт "Интерфакс-АВН" со ссылкой на отчёт предприятия за 2020 год. На данном этапе сформулированы технические предложения и определён облик будущей субмарины.

Кроме того, в бюро разрабатывают малую подлодку с воздухонезависимой силовой установкой проекта "Сервал", а также уникальный сверхглубоководный обитаемый комплекс с аппаратом, способным погружаться на дно Марианской впадины и работать на глубинах до 11 тысяч метров.