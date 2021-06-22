В России разрабатывают атомную мини-субмарину "Горгона"
Такими планами поделилось конструкторское бюро "Малахит", разработавшее малую подлодку "Пиранья" для патрульной службы и разведки.
Фото © Сайт КБ "Малахит"
Конструкторское бюро "Малахит" ведёт разработку малой многоцелевой атомной подводной лодки "Горгона", передаёт "Интерфакс-АВН" со ссылкой на отчёт предприятия за 2020 год. На данном этапе сформулированы технические предложения и определён облик будущей субмарины.
Кроме того, в бюро разрабатывают малую подлодку с воздухонезависимой силовой установкой проекта "Сервал", а также уникальный сверхглубоководный обитаемый комплекс с аппаратом, способным погружаться на дно Марианской впадины и работать на глубинах до 11 тысяч метров.
А ранее россиянам впервые продемонстрировали внутреннее пространство атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир". Она обладает самым большим ракетным отсеком в истории отечественного подводного флота — он в два раза превышает размеры отсеков, которые реализовывались ранее (вместо восьми ракет в нём располагается до 16 снарядов).
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