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В России разрабатывают атомную мини-субмарину "Горгона"

Такими планами поделилось конструкторское бюро "Малахит", разработавшее малую подлодку "Пиранья" для патрульной службы и разведки.

22 июня, 10:56

Фото © Сайт КБ "Малахит"

Конструкторское бюро "Малахит" ведёт разработку малой многоцелевой атомной подводной лодки "Горгона", передаёт "Интерфакс-АВН" со ссылкой на отчёт предприятия за 2020 год. На данном этапе сформулированы технические предложения и определён облик будущей субмарины.

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Кроме того, в бюро разрабатывают малую подлодку с воздухонезависимой силовой установкой проекта "Сервал", а также уникальный сверхглубоководный обитаемый комплекс с аппаратом, способным погружаться на дно Марианской впадины и работать на глубинах до 11 тысяч метров.

А ранее россиянам впервые продемонстрировали внутреннее пространство атомной подлодки стратегического назначения "Князь Владимир". Она обладает самым большим ракетным отсеком в истории отечественного подводного флота — он в два раза превышает размеры отсеков, которые реализовывались ранее (вместо восьми ракет в нём располагается до 16 снарядов).

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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