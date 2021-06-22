Два футболиста сборной Англии пропустят неделю на Евро-2020 из-за коронавируса
Они точно не смогут сыграть в заключительном матче группового этапа против Чехии. Также под вопросом их участие во встрече 1/8 финала.
Мейсон Маунт. Фото © PA / TASS
Футболисты сборной Англии Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл изолировались от остальной команды до 28 июня включительно из-за контакта с шотландским полузащитником Билли Гилмором, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте сборной.
Футболисты, выступающие в чемпионате Англии за лондонский "Челси", будут тренироваться по индивидуальной программе на базе национальной команды "Сент-Джеймс Парк" в Бёртоне.
Маунт и Чилуэлл точно пропустят сегодняшний заключительный матч группового этапа против Чехии. Также под вопросом их участие во встрече 1/8 финала, дата которой определится позднее.
Сборная Англии уже гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2020. В турнирной таблице группы D команда с четырьмя набранными очками занимает второе место. Родоначальники футбола уступают Чехии по разнице забитых и пропущенных голов. У Хорватии и Шотландии — по одному баллу.
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