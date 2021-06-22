НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два футболиста сборной Англии пропустят неделю на Евро-2020 из-за коронавируса

Они точно не смогут сыграть в заключительном матче группового этапа против Чехии. Также под вопросом их участие во встрече 1/8 финала.

22 июня, 11:02
<p>Мейсон Маунт. Фото © PA / TASS</p>

Мейсон Маунт. Фото © PA / TASS

Футболисты сборной Англии Мейсон Маунт и Бен Чилуэлл изолировались от остальной команды до 28 июня включительно из-за контакта с шотландским полузащитником Билли Гилмором, заразившимся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте сборной.

Футболисты, выступающие в чемпионате Англии за лондонский "Челси", будут тренироваться по индивидуальной программе на базе национальной команды "Сент-Джеймс Парк" в Бёртоне.

Историческое противостояние: Сборная Шотландии прервала победную серию Англии в матче Евро-2020

Историческое противостояние: Сборная Шотландии прервала победную серию Англии в матче Евро-2020

Маунт и Чилуэлл точно пропустят сегодняшний заключительный матч группового этапа против Чехии. Также под вопросом их участие во встрече 1/8 финала, дата которой определится позднее.

Сборная Англии уже гарантировала себе выход в плей-офф Евро-2020. В турнирной таблице группы D команда с четырьмя набранными очками занимает второе место. Родоначальники футбола уступают Чехии по разнице забитых и пропущенных голов. У Хорватии и Шотландии — по одному баллу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: Черчесов не собирается подавать в отставку после провала на Евро-2020

сегодня в 10:42

Сборная России заработала почти 11 миллионов евро за выступление на Евро-2020

сегодня в 09:49

Чемпиона мира по бегу Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

сегодня в 10:15
Life

В Минобрнауки опровергли сообщения о разработке программы по чипированию

сегодня в 11:29

"Он за ними охотился": Директор парка рассказал подробности нападения медведя-убийцы на туристов

сегодня в 11:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1