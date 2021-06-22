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"Мы не кисейные барышни": В Совфеде отказались обижаться и заявили о планах начать диалог с Сенатом США

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Россия готова к возможности продолжения переговоров на экспертном дипломатическом уровне.

22 июня, 11:15
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Совет Федерации предпримет попытку начать диалог с Сенатом Конгресса США после проведения саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко.

"Мы со своей стороны будем предпринимать такие шаги. Да, мы не кисейные барышни, чтобы на кого-то обижаться. Это политика," — сказала она на пресс-конференции, уточнив, что российская сторона будет дожидаться реакции американских коллег из сената.

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Матвиенко заметила, что такой диалог был бы логичен после встречи лидеров двух государств и "никакие обидки тут не к месту". При этом спикер Совфеда считает, что в конгрессе сохранятся агрессивно настроенные по отношению к России настроения, ведь все санкции и ограничения, реализованные предыдущей Администрацией США, были либо инициированы, либо поддержаны сенатом.

Однако она с оптимизмом смотрит на возможность продолжения на экспертном дипломатическом уровне двусторонних контактов, к чему Россия готова.

Ранее Лайф сообщал, что Россия направила США предложения по итогам встречи Путина и Байдена, ведь Москва хочет выстраивать продуктивные и равноправные отношения с американскими коллегами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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