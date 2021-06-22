"Мы не кисейные барышни": В Совфеде отказались обижаться и заявили о планах начать диалог с Сенатом США

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Россия готова к возможности продолжения переговоров на экспертном дипломатическом уровне.