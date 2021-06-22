В Минобрнауки опровергли сообщения о разработке программы по чипированию
В конце прошлого года было принято решение о нецелесообразности её разработки, отметили в ведомстве.
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В Минобрнауки РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке федеральной программы по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров.
"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки", — рассказали Ura.ru в ведомстве.
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Напомним, ранее "Коммерсант" сообщил, что в российском правительстве якобы разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов. Это устройства, позволяющие управлять "силой мысли", например компьютером или экзоскелетом. Для этого понадобится вживить в мозг микрокомпьютеры.
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