В Минобрнауки опровергли сообщения о разработке программы по чипированию

В Минобрнауки РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке федеральной программы по вживлению в мозг людей микрокомпьютеров.

"Указанная программа не имеет финансирования. В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности её разработки", — рассказали Ura.ru в ведомстве.