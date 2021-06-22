Памфилова рассказала об атаках на сайт ЦИК
По её словам, злоумышленники пытаются подменить реальную информацию о выборах или перехватить управление сайтом Центризбиркома.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ
Сайт Центрального исполнительного комитета России постоянно подвергается атакам со стороны зарубежных стран. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", — сказала она.
Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс
Несмотря на это, с атаками удаётся справиться благодаря сильной службе безопасности, подчеркнула глава ЦИК. При этом она назвала страны, откуда исходит инициатива больше всего. Их две: США и Великобритания.
Ранее Комиссия Государственной думы сообщила о ежедневных попытках вмешательства извне в избирательную кампанию в России. Голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок.
Комментариев: 0