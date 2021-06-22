Памфилова рассказала об атаках на сайт ЦИК

Сайт Центрального исполнительного комитета России постоянно подвергается атакам со стороны зарубежных стран. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", — сказала она.

Несмотря на это, с атаками удаётся справиться благодаря сильной службе безопасности, подчеркнула глава ЦИК. При этом она назвала страны, откуда исходит инициатива больше всего. Их две: США и Великобритания.