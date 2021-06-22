НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Памфилова рассказала об атаках на сайт ЦИК

По её словам, злоумышленники пытаются подменить реальную информацию о выборах или перехватить управление сайтом Центризбиркома.

22 июня, 11:55
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Сайт Центрального исполнительного комитета России постоянно подвергается атакам со стороны зарубежных стран. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Мы постоянно сталкиваемся с попытками исказить или подменить реальную информацию о выборах, которая на сайте есть, перехватить управление сайтом, затруднить его работу", — сказала она.

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Всё тайное очень быстро становится явным: Памфилова пригрозила "дать по рукам" тем, кто захочет превратить выборы в фарс

Несмотря на это, с атаками удаётся справиться благодаря сильной службе безопасности, подчеркнула глава ЦИК. При этом она назвала страны, откуда исходит инициатива больше всего. Их две: США и Великобритания.

Ранее Комиссия Государственной думы сообщила о ежедневных попытках вмешательства извне в избирательную кампанию в России. Голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Памфилова сообщила о провале кампании против трёхдневного голосования

сегодня в 10:59

Пашинян объявил о завершении политического кризиса в Армении

вчера в 18:03

"Мы не кисейные барышни": В Совфеде отказались обижаться и заявили о планах начать диалог с Сенатом США

сегодня в 11:15

"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

сегодня в 12:44

Посадил без шлема: В хабаровской точке проката возложили вину за перелом черепа девочки при катании на скутере на её отца

сегодня в 12:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1