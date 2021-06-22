С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим
Желающие попасть в заведение горожане должны будут доказать наличие защиты от коронавируса с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только горожане, имеющие защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Попасть в кафе и бар смогут:
- прошедшие вакцинацию;
- переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев;
- имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.
При этом доказать наличие защиты от коронавируса горожане смогут с помощью специального QR-кода, получить который можно через электронную медкарту города Москвы, портал mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, портал госуслуг или приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус" либо в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
Рестораны и кафе должны создать систему проверки таких QR-кодов. Те заведения, которые не будут выполнять эти требования, смогут работать только навынос или на доставку.
Напомним, что 12 июня власти Москвы ввели новые ограничения в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом. Вместе с тем там рекомендовали перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников, включая лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. А 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
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