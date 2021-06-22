С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим

Из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только горожане, имеющие защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Попасть в кафе и бар смогут: прошедшие вакцинацию;

переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев;

имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трёх дней.

При этом доказать наличие защиты от коронавируса горожане смогут с помощью специального QR-кода, получить который можно через электронную медкарту города Москвы, портал mos.ru, ЕМИАС.ИНФО, портал госуслуг или приложение "Госуслуги.Стопкоронавирус" либо в регистратуре городской поликлиники. Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.