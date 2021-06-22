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В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек

Отмечается, что новые ограничения распространяются в том числе и на те шоу, которые проводятся на открытом воздухе.

22 июня, 12:15
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Власти Москвы ввели запрет на проведение концертов и других мероприятий численностью более 500 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Новые ограничения распространяются как на развлекательные шоу в помещениях, так и на те, что проходят на открытом воздухе, включая спортивные соревнования. Кроме того, под полный запрет попадают фан-зоны и танцполы — они будут закрыты с 22 июня, вне зависимости от количества участников.

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"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", — говорится на сайте градоначальника.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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