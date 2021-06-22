В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек

Власти Москвы ввели запрет на проведение концертов и других мероприятий численностью более 500 человек. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Новые ограничения распространяются как на развлекательные шоу в помещениях, так и на те, что проходят на открытом воздухе, включая спортивные соревнования. Кроме того, под полный запрет попадают фан-зоны и танцполы — они будут закрыты с 22 июня, вне зависимости от количества участников.

"Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей", — говорится на сайте градоначальника.