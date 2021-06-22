НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актёр из сериала "Друзья" болен раком четвёртой стадии, из-за которого больше нет прежнего Гантера

Джеймс рассказал об этом в телепередаче, объясняя ведущему, почему его не будет в юбилейном проекте сериала.

22 июня, 12:23

Фото © Instagram / slate_michael

Популярный 59-летний актёр Джеймс Майкл Тайлер завоевал целую армию фанатов во время показа сериала "Друзья", где он сыграл Гантера — саркастичного менеджера кофейни. Он не принял участие в съёмках специального юбилейного эпизода сериала, предпочтя присоединиться ко всем исключительно во время видеозвонка, пишет The Sun.

Фото © Twitter / TODAY

Фото © Twitter / TODAY

Телеведущему программы Today Джеймс признался, что уже три года — с 2018-го — борется с четвёртой стадией рака простаты. Метастазы агрессивной формы заболевания поразили даже его кости, поэтому актёр не может ходить и застрял в инвалидном кресле.

Фото © Instagram / slate_michael

Фото © Instagram / slate_michael

Он очень хотел присоединиться к специальному проекту сериала, но не смог по состоянию здоровья — во время пандемии его процедуры часто задерживались, что и привело к ухудшению. К тому же звезда не хотела перетягивать внимание зрителей на себя и разрушать атмосферу уюта и веселья.

Фото © Instagram / slate_michael

Фото © Instagram / slate_michael

Это четвёртая стадия, последняя. Поэтому, сами понимаете, в конце концов он до меня доберётся. Я не хочу, чтобы кто-то ещё проходил через такое лечение — это нелёгкий процесс. А если поймать рак на ранней стадии, то всё вполне поправимо. В прошлом году у меня была цель — дожить до 59 лет. Это случилось в мае. А теперь у меня новая цель — спасти хотя бы одну жизнь, рассказав о болезни и замотивировав мужчин проверяться у врачей

Джеймс Майкл Тайлер

Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Друзья-блогеры прокомментировали задержание Хованского

9 июня, 10:33

На Украине заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ

15 июня, 07:45

В лесу нашли убитой 16-летнюю школьницу, которая пошла за аттестатом, но так и не вернулась домой

сегодня в 11:21

"Все считали меня за дуру": Боня испугалась из-за планов учёных вживлять микрочипы в мозги россиян

сегодня в 13:01

"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

сегодня в 12:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1