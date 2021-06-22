Актёр из сериала "Друзья" болен раком четвёртой стадии, из-за которого больше нет прежнего Гантера

Это четвёртая стадия, последняя. Поэтому, сами понимаете, в конце концов он до меня доберётся. Я не хочу, чтобы кто-то ещё проходил через такое лечение — это нелёгкий процесс. А если поймать рак на ранней стадии, то всё вполне поправимо. В прошлом году у меня была цель — дожить до 59 лет. Это случилось в мае. А теперь у меня новая цель — спасти хотя бы одну жизнь, рассказав о болезни и замотивировав мужчин проверяться у врачей

Джеймс Майкл Тайлер