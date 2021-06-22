Актёр из сериала "Друзья" болен раком четвёртой стадии, из-за которого больше нет прежнего Гантера
Джеймс рассказал об этом в телепередаче, объясняя ведущему, почему его не будет в юбилейном проекте сериала.
Популярный 59-летний актёр Джеймс Майкл Тайлер завоевал целую армию фанатов во время показа сериала "Друзья", где он сыграл Гантера — саркастичного менеджера кофейни. Он не принял участие в съёмках специального юбилейного эпизода сериала, предпочтя присоединиться ко всем исключительно во время видеозвонка, пишет The Sun.
Фото © Twitter / TODAY
Телеведущему программы Today Джеймс признался, что уже три года — с 2018-го — борется с четвёртой стадией рака простаты. Метастазы агрессивной формы заболевания поразили даже его кости, поэтому актёр не может ходить и застрял в инвалидном кресле.
Он очень хотел присоединиться к специальному проекту сериала, но не смог по состоянию здоровья — во время пандемии его процедуры часто задерживались, что и привело к ухудшению. К тому же звезда не хотела перетягивать внимание зрителей на себя и разрушать атмосферу уюта и веселья.
Это четвёртая стадия, последняя. Поэтому, сами понимаете, в конце концов он до меня доберётся. Я не хочу, чтобы кто-то ещё проходил через такое лечение — это нелёгкий процесс. А если поймать рак на ранней стадии, то всё вполне поправимо. В прошлом году у меня была цель — дожить до 59 лет. Это случилось в мае. А теперь у меня новая цель — спасти хотя бы одну жизнь, рассказав о болезни и замотивировав мужчин проверяться у врачей
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