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Серябкина покрутилась перед камерой в купальнике, напомнив, что её фигура сильнее всякого гипноза

Певица примерила яркое бикини, не забыв продемонстрировать фотографу все свои самые лучшие ракурсы.

22 июня, 07:22

Фото © Instagram / seryabkina

Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина, которая теперь выступает под псевдонимом Molly, устроила настоящий пир для фанатов. Экс-участница группы Serebro сейчас из-за карантина сидит дома со своим мужем, изредка выбираясь на природу и делясь оттуда фото с 3,2 млн подписчиков в "Инстаграме". И последние кадры особенно запали им в душу.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

На этих снимках звезда предстала в ярко-алом купальнике на берегу моря. Её волосы были распущены, а о макияже певица решила не волноваться. Ольга позировала перед фотографом, показывая себя с самых выгодных сторон. Подписчики оценили этот снимок, несмотря на то что сделан он был ещё в прошлом году, судя по стрижке звезды. И многие успели соскучиться по длинным волосам певицы.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Это лучшее, что я виделa за последнее время


zaimonline

Не хватает такой Серябкиной ❤️‍🔥


sanyamood

Оля, отращивай поскорей волосы))) 😍

cyril.exe

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

В инстаграме Ольги полно фото с отдыха, но она нечасто выкладывает снимки с мужем. Хотя это вполне в духе артистки — о свадьбе пары и существовании жениха поклонники Ольги узнали в октябре прошлого года, спустя 10 месяцев после церемонии. Избранником певицы стал бывший концертный директор Георгий Начкебия, сын грузинского бизнесмена. С ним Ольга познакомилась в лейбле Максима Фадеева, а позже продолжила рабочие — и не только — отношения.

Клава Кока впервые снялась полностью обнажённой, и сразу для Playboy, устав быть хорошей девочкой

Клава Кока впервые снялась полностью обнажённой, и сразу для Playboy, устав быть хорошей девочкой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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