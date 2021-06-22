Серябкина покрутилась перед камерой в купальнике, напомнив, что её фигура сильнее всякого гипноза
Певица примерила яркое бикини, не забыв продемонстрировать фотографу все свои самые лучшие ракурсы.
Популярная 36-летняя певица Ольга Серябкина, которая теперь выступает под псевдонимом Molly, устроила настоящий пир для фанатов. Экс-участница группы Serebro сейчас из-за карантина сидит дома со своим мужем, изредка выбираясь на природу и делясь оттуда фото с 3,2 млн подписчиков в "Инстаграме". И последние кадры особенно запали им в душу.
На этих снимках звезда предстала в ярко-алом купальнике на берегу моря. Её волосы были распущены, а о макияже певица решила не волноваться. Ольга позировала перед фотографом, показывая себя с самых выгодных сторон. Подписчики оценили этот снимок, несмотря на то что сделан он был ещё в прошлом году, судя по стрижке звезды. И многие успели соскучиться по длинным волосам певицы.
Это лучшее, что я виделa за последнее время
Не хватает такой Серябкиной ❤️🔥
Оля, отращивай поскорей волосы))) 😍
В инстаграме Ольги полно фото с отдыха, но она нечасто выкладывает снимки с мужем. Хотя это вполне в духе артистки — о свадьбе пары и существовании жениха поклонники Ольги узнали в октябре прошлого года, спустя 10 месяцев после церемонии. Избранником певицы стал бывший концертный директор Георгий Начкебия, сын грузинского бизнесмена. С ним Ольга познакомилась в лейбле Максима Фадеева, а позже продолжила рабочие — и не только — отношения.
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