Все гости красной дорожки были в шоке от того, что стало с былым секс-символом Бренданом Фрейзером

Актёр трилогии "Мумия" Брендан Фрейзер пришёл на красную дорожку кинофестиваля Tribeca Film Festival, но узнать его было очень сложно. От накачанного Джорджа из джунглей не осталось и следа, и пользователи Сети бьют тревогу.