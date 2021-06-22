Все гости красной дорожки были в шоке от того, что стало с былым секс-символом Бренданом Фрейзером
Актёр трилогии "Мумия" Брендан Фрейзер пришёл на красную дорожку кинофестиваля Tribeca Film Festival, но узнать его было очень сложно. От накачанного Джорджа из джунглей не осталось и следа, и пользователи Сети бьют тревогу.
Фото © Twitter / EjgiTUO8VXFZUFY
Фестиваль прошёл в Нью-Йорке 18 июня. Своим появлением Фрейзер хотел привлечь внимание к премьере драмы "Без резких движений", в которой он сыграл главную роль. Все камеры и правда были направлены только на мужчину, но из-за его "преображения". Секс-символ девяностых выглядел как типичный батя на семейном торжестве — густая шевелюра и идеальный пресс остались где-то в прошлом.
Фото © Twitter / EjgiTUO8VXFZUFY, Freckles2716
Конечно, парой публикаций в СМИ дело не ограничилось — внешность легендарного Рика О’Коннелла тут же начали обсуждать в соцсетях. Пользователи Twitter не могли поверить, что человек может так сильно поплохеть за пару десятилетий.
Боже мой, бедный мужик, что с ним случилось?
У него явно был непростой период в жизни
Фото © Twitter / AGMEDIANEWS
А между тем последние 15 лет в жизни Фрейзера и правда выдались совсем неприятными. В 2007 году актёр развёлся со своей женой. Она отсудила у него огромные алименты и запретила видеться с его детьми. Мало того, Брендан рассказал, что геройские трюки в фильмах, которые он часто выполнял сам, не прошли бесследно — спустя годы он всё ещё пытается восстановить своё здоровье. Также в 2018-м он признался, что в начале нулевых до него домогался Филип Берк, бывший президент Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая организует "Золотой глобус".
Я видел его некоторое время назад. После развода заботился о своём сыне-аутисте, выплачивая алименты бывшей жене, а она внесла его в чёрный список. Он дважды чуть не заплакал прямо на сцене, рассказывая об этом
В общем, причин, почему от секс-символа не осталось и следа, целый список. Тем не менее многие пользователи заметили, что на фотографиях с ковровой дорожки Фрейзер... улыбается. Возможно, впервые за долгие годы он начал справляться со своей депрессией.
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