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Все гости красной дорожки были в шоке от того, что стало с былым секс-символом Бренданом Фрейзером

Актёр трилогии "Мумия" Брендан Фрейзер пришёл на красную дорожку кинофестиваля Tribeca Film Festival, но узнать его было очень сложно. От накачанного Джорджа из джунглей не осталось и следа, и пользователи Сети бьют тревогу.

22 июня, 06:40

Фото © Twitter / EjgiTUO8VXFZUFY

Фестиваль прошёл в Нью-Йорке 18 июня. Своим появлением Фрейзер хотел привлечь внимание к премьере драмы "Без резких движений", в которой он сыграл главную роль. Все камеры и правда были направлены только на мужчину, но из-за его "преображения". Секс-символ девяностых выглядел как типичный батя на семейном торжестве — густая шевелюра и идеальный пресс остались где-то в прошлом.

Фото © Twitter / EjgiTUO8VXFZUFY, Freckles2716

Фото © Twitter / EjgiTUO8VXFZUFY, Freckles2716

Конечно, парой публикаций в СМИ дело не ограничилось — внешность легендарного Рика О’Коннелла тут же начали обсуждать в соцсетях. Пользователи Twitter не могли поверить, что человек может так сильно поплохеть за пару десятилетий.

Боже мой, бедный мужик, что с ним случилось?

chiaoutzu

У него явно был непростой период в жизни

SputzeeD

Фото © Twitter / AGMEDIANEWS

Фото © Twitter / AGMEDIANEWS

А между тем последние 15 лет в жизни Фрейзера и правда выдались совсем неприятными. В 2007 году актёр развёлся со своей женой. Она отсудила у него огромные алименты и запретила видеться с его детьми. Мало того, Брендан рассказал, что геройские трюки в фильмах, которые он часто выполнял сам, не прошли бесследно — спустя годы он всё ещё пытается восстановить своё здоровье. Также в 2018-м он признался, что в начале нулевых до него домогался Филип Берк, бывший президент Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая организует "Золотой глобус".

Я видел его некоторое время назад. После развода заботился о своём сыне-аутисте, выплачивая алименты бывшей жене, а она внесла его в чёрный список. Он дважды чуть не заплакал прямо на сцене, рассказывая об этом

RealLouieBear

Пользователь Twitter

В общем, причин, почему от секс-символа не осталось и следа, целый список. Тем не менее многие пользователи заметили, что на фотографиях с ковровой дорожки Фрейзер... улыбается. Возможно, впервые за долгие годы он начал справляться со своей депрессией.

Парень сам покрасил бороду и сразу пожалел об этом, ведь теперь он похож на дешёвую копию Дрейка

Парень сам покрасил бороду и сразу пожалел об этом, ведь теперь он похож на дешёвую копию Дрейка

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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