Парень сам покрасил бороду и сразу пожалел об этом, ведь теперь он похож на дешёвую копию Дрейка
Все трюки выполнены непрофессионалами. Даже не пытайтесь повторить их в домашних условиях.
Недавно пользовательница TikTok kata_baron поделилась провалом будущего мужа. Молодой человек загорелся идеей покрасить свою жиденькую бороду, но от помощи отказался — всё сам. Тут же купил краску, надел перчатки и принялся мазать растительность на лице чёрной смесью. Поначалу казалось, что всё идёт по плану. Но как только парень начал смывать краску, он понял, что ошибся, ещё когда решился на эту авантюру.
Когда твой жених говорит, что ему не нужна помощь в покраске бороды
Под слоем краски помимо заметно потемневших волос была ещё и окрашенная кожа. "Борода" выглядела так, словно её нарисовал ребёнок. Провал парня мигом стал вирусным. Ролик опубликовали 5 июня, и за пять дней его посмотрели порядка десяти миллионов раз. Среди шести тысяч комментариев встречаются самые разные варианты, на кого стал похож жених после такого "тюнинга".
Самый популярный вариант — бюджетная версия канадского рэпера Дрейка
Он выглядит как Дрейк, но из Walmart (американская сеть супермаркетов. — Прим. ред.)
Герой материала и Дрейк. Кадры из видео © TikTok / kata_baron, Instagram / drakeofificial
Помимо прочего пользователи стали давать бедняге советы, как избавиться от пятен на лице. По их мнению, точно должен помочь медицинский спирт. Ещё вариант — раза три промыть лицо с шампунем. Но, судя по видео kata_baron несколько дней спустя, парню лайфхаки не помогли: он сидит дома и ждёт, пока сойдёт краска.
WOW-funny
На картах Google нашли самый мистический город в России, и всему виной панорама с жутким школьником
9 июня, 05:40
Собчак жёстко высмеяла экс-солистку "Тату" Юлию Волкову, доказав, что ей нечего делать в политике
8 июня, 13:58
Кот сломался: 15 усатых, которые вышли из строя и насмешили не только хозяев, но и весь Интернет
6 июня, 15:00
Комментариев: 0