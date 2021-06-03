Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц

Многие отказываются даже называть чихуа-хуа настоящими собаками, а зря. Как показала практика, малыши могут не только тявкать на прохожих.