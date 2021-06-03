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Девушка осталась с изуродованным лицом, когда чихуа-хуа укусил её за веко во время наращивания ресниц

Многие отказываются даже называть чихуа-хуа настоящими собаками, а зря. Как показала практика, малыши могут не только тявкать на прохожих.

3 июня, 09:07

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

Оказывается, сделать наращивание ресниц и выжить — настоящий квест. У одних аллергия на клей, а у других во время процедуры разворачивается целый фильм ужасов. Келси Сэлмон из США в прошлые выходные готовилась к своему дню рождения и поэтому записалась на реснички. Но в самый ответственный момент чихуа-хуа мастера напал на клиентку. Сначала девушка думала, что пёс только покусал её, но всё было куда серьёзнее.

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

У неё (мастера) был чихуа-хуа, и сразу после того, как процедура закончилась, он вскочил и укусил меня в лицо. Всё произошло так быстро, что я даже не заметила, что он что-то оторвал

Келси Сэлмон

Посмотрев на пол, Келси поняла, что собака оторвала ей веко на правом глазу. Сохранять спокойствие дальше было крайне сложно

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

В тот момент я начала жутко нервничать. Мастер позвонила в службу спасения, и меня отвезли в неотложку. В итоге в свой день рождения я 15 часов пролежала в отделении интенсивной терапии

Келси Сэлмон

Благо веко девушки, которое она подняла с пола и привезла вместе с собой, удалось пришить на место. На операцию ушло всего два часа. Но на восстановление уйдут ещё недели, если не месяцы. Теперь каждый день Келси заканчивается одинаково.

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

Кадры из видео © TikTok / kelseysamon

Она снимает свою повязку с глаза и охлаждает его. Затем мама девушки закапывает дочери капли в глаза и наносит на шрам специальный гель, способствующий заживлению тканей. После этого американка снова надевает повязку и только так ложится спать, пишет News.com. Когда девушка поделилась своей историей в TikTok, вирусный ролик за пару дней посмотрело больше 1,2 млн человек.

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

40 млн просмотров за сутки: Хозяйка поборола медведя, который забрался на забор и схватил одну из её собак

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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