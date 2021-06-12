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Модель настолько прогадала с размером бикини, что в любую секунду она могла остаться полностью голой

Недавно количество подписчиков в инстаграме блогерши Хлои Саксон из британского Манчестера достигло миллиона, и девушка готовит им всё более откровенные сюрпризы.

12 июня, 10:00

Фото © Instagram / chloesaxon

Брюнетка поделилась в "Инстаграме" фирменными горячими кадрами в купальнике. Она позировала в коричневом бикини, которое с первого раза было непросто заметить. И оставила под фото интригующий вопрос — "Чего вы ждёте?"

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Хлоя приняла излюбленные соблазнительные позы, чтобы показать своё совершенное тело с пышными формами, украшенное татуировками. Модель распустила волосы и нанесла макияж в коричневых тонах. Однако образ девушки оказался на грани конфуза, так как её крошечное, словно детское бикини едва скрывало самые интимные места и, казалось, было готово лопнуть в любой момент.

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Лайки на жаркие снимки посыпались один за одним, и сейчас их уже больше 20 тысяч. При этом многие пользователи оценили смелую идею блогерши, отметив, что уровень её сексуальности бьёт все рекорды.

Очень жарко и сексуально ❤️❤️❤️❤️

andreas02091968

Фото © Instagram / chloesaxon

Фото © Instagram / chloesaxon

Жду, чтобы отдышаться, вау, ты такая удивительно красивая

blazed_king_420

Ты выглядишь так потрясающе, сексуально и красиво. Я так тебя люблю

Biekrambien

35-летняя модель сотрудничает с брендом Fashion Nova и мечтает быть похожей на звезду реалити-шоу, инста-диву и бизнесвумен Ким Кардашьян. Чтобы добиться заветной цели, Хлоя не жалела денег на пластических хирургов. Ринопластика, увеличение груди и губ, коррекция скул — брюнетка потратила уже целое состояние на свою внешность. Однако такого же успеха, как у бывшей возлюбленной рэпера Канье Уэста, добиться непросто.

Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

Модель снялась в незаметном бикини, доказав, что даже в 56 лет она остаётся мечтой молодых парней

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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