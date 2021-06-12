Модель настолько прогадала с размером бикини, что в любую секунду она могла остаться полностью голой

Брюнетка поделилась в "Инстаграме" фирменными горячими кадрами в купальнике. Она позировала в коричневом бикини, которое с первого раза было непросто заметить. И оставила под фото интригующий вопрос — "Чего вы ждёте?"

Фото © Instagram / chloesaxon

Хлоя приняла излюбленные соблазнительные позы, чтобы показать своё совершенное тело с пышными формами, украшенное татуировками. Модель распустила волосы и нанесла макияж в коричневых тонах. Однако образ девушки оказался на грани конфуза, так как её крошечное, словно детское бикини едва скрывало самые интимные места и, казалось, было готово лопнуть в любой момент.

Фото © Instagram / chloesaxon

Лайки на жаркие снимки посыпались один за одним, и сейчас их уже больше 20 тысяч. При этом многие пользователи оценили смелую идею блогерши, отметив, что уровень её сексуальности бьёт все рекорды.

Очень жарко и сексуально ❤️❤️❤️❤️ andreas02091968

Фото © Instagram / chloesaxon

Жду, чтобы отдышаться, вау, ты такая удивительно красивая blazed_king_420

Ты выглядишь так потрясающе, сексуально и красиво. Я так тебя люблю Biekrambien