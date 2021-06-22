Гуф бросил Айзу сразу после выхода её интервью, кинувшись в объятия к бывшей

Ещё только вчера 36-летняя Айза Анохина обрадовала фанатов новостью о том, что она наконец-то снова сошлась с рэпером Гуфом. Однако отношения эти продлились недолго — если они и были вообще. Ольга Долматова, сестра рэпера, поделилась с подписчиками в сториз своими посиделками с друзьями, среди которых были Гуф и Юля — его бывшая, казалось бы, девушка.

Видео © Instagram / olgadolmatova и aizalovesam

Но на видео пара мило обнималась на кухне, и дружеским этот жест назвать было трудно. Увидев это, Айза отреагировала бурно. Записала сториз, в которых плакала и ругала непостоянных мужчин. Она заявила, что Гуф её обманул и что на самом деле они начали встречаться, хотя теперь ей никто не верит. И последние два поста в "Инстаграме" женщина посвятила своему разбитому сердцу.

А самый прикол во всём этом знаете какой? Ну то, что Алёша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма... "Мама, папа ненадёжный! Ты только всерьёз ему не верь..." Айза Анохина

Фото © Instagram / aizalovesam и olgadolmatova

Гуф никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию, зато Юля молчать не стала. Она ознакомилась с исповедью Айзы, где та объявила о возобновлении отношений с Гуфом, и обвинила девушку в хайпе.

Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Высер необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалёкость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к бывшему мужу Юлия Королёва

Фото © Instagram / yuliyakorolevaa

В этом её поддержали и многие подписчики Айзы, которые не поверили в слезливую историю кумира.

Айза опять много себе напридумывала, кажется, и во всё поверила Massage_kazn

Вот не нужно детей приплетать, реально хайп для тебя всегда на первом месте, а насчёт надёжности — начни с себя! Food_light_on