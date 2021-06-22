Гуф бросил Айзу сразу после выхода её интервью, кинувшись в объятия к бывшей
Расстроенная блогерша опубликовала серию роликов из постели, жалуясь подписчикам на непостоянных мужчин.
Ещё только вчера 36-летняя Айза Анохина обрадовала фанатов новостью о том, что она наконец-то снова сошлась с рэпером Гуфом. Однако отношения эти продлились недолго — если они и были вообще. Ольга Долматова, сестра рэпера, поделилась с подписчиками в сториз своими посиделками с друзьями, среди которых были Гуф и Юля — его бывшая, казалось бы, девушка.
Видео © Instagram / olgadolmatova и aizalovesam
Но на видео пара мило обнималась на кухне, и дружеским этот жест назвать было трудно. Увидев это, Айза отреагировала бурно. Записала сториз, в которых плакала и ругала непостоянных мужчин. Она заявила, что Гуф её обманул и что на самом деле они начали встречаться, хотя теперь ей никто не верит. И последние два поста в "Инстаграме" женщина посвятила своему разбитому сердцу.
А самый прикол во всём этом знаете какой? Ну то, что Алёша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма... "Мама, папа ненадёжный! Ты только всерьёз ему не верь..."
Гуф никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию, зато Юля молчать не стала. Она ознакомилась с исповедью Айзы, где та объявила о возобновлении отношений с Гуфом, и обвинила девушку в хайпе.
Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Высер необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалёкость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к бывшему мужу
Фото © Instagram / yuliyakorolevaa
В этом её поддержали и многие подписчики Айзы, которые не поверили в слезливую историю кумира.
Айза опять много себе напридумывала, кажется, и во всё поверила
Вот не нужно детей приплетать, реально хайп для тебя всегда на первом месте, а насчёт надёжности — начни с себя!
Не понимаю, как люди ведутся на этот хайп😂 Причём Айза с Гуфом даже не стали заморачиваться и продумывать такие элементарные вещи, как этот фейстайм, по которому всё понятно)) И этот её плач в сториз без слёз
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