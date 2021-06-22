В Кремле поддержали решительные меры мэра Москвы по борьбе с пандемией

Кремль поддерживает решительные меры по борьбе с пандемией, введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно, что из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только горожане, имеющие защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест.