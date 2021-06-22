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В Кремле поддержали решительные меры мэра Москвы по борьбе с пандемией

Ранее власти столицы запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек, а все рестораны города было решено перевести на "бесковидный" режим.

22 июня, 12:33

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Кремль поддерживает решительные меры по борьбе с пандемией, введённые мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим

С 28 июня все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим

"Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией", — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что из-за сложной эпидемиологической ситуации все рестораны Москвы переводятся на "бесковидный" режим: с 28 июня посещать заведения общепита смогут только горожане, имеющие защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест.

В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек

В Москве запретили массовые мероприятия численностью более 500 человек

Кроме того, власти Москвы ввели запрет на проведение концертов и других мероприятий численностью более 500 человек.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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