После вылета с Евро-2020 сборная России по футболу должна серьёзно поработать над своей репутацией. Игрокам нужно менять сложившийся образ, посещать не ночные клубы, а детские хосписы — так считает имиджмейкер и психолог Светлана Колосова.

Эксперт советует игрокам спуститься с небес на землю, потому что "нельзя работать спустя рукава и зарабатывать при этом максимум". По словам Колосовой, футболисты должны понять, что им придётся сделать очень многое для восстановления своей репутации.

"После того как они проиграли, я не хочу видеть их пьяные дебоши в клубе. Я хочу их видеть в хосписе больных детей", — поделилась мнением психолог.

В рамках такой социальной деятельности Светлана предложила футболистам поддерживать детей и пожилых людей.

"Репутация нуждается в подтверждении. Поэтому после проигрыша уровень бесплатной социальной активности у них должен вырасти в разы. Работайте в другом аспекте бесплатно. Поддерживайте детей, пожилых", — рассказала психолог телеканалу "360".

По мнению Светланы Колосовой, комментарий Артёма Дзюбы про то, что команда "обкакалась" в матче с Данией, — это хороший пример новой психологии искренности, и такие высказывания демонстрируют настоящие эмоции игрока.