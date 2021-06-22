"Спуститься с небес на землю": Психолог дала советы сборной России по восстановлению репутации
Эксперт считает, что подопечным Станислава Черчесова нужно менять свой имидж и показывать настоящие эмоции.
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После вылета с Евро-2020 сборная России по футболу должна серьёзно поработать над своей репутацией. Игрокам нужно менять сложившийся образ, посещать не ночные клубы, а детские хосписы — так считает имиджмейкер и психолог Светлана Колосова.
Эксперт советует игрокам спуститься с небес на землю, потому что "нельзя работать спустя рукава и зарабатывать при этом максимум". По словам Колосовой, футболисты должны понять, что им придётся сделать очень многое для восстановления своей репутации.
"После того как они проиграли, я не хочу видеть их пьяные дебоши в клубе. Я хочу их видеть в хосписе больных детей", — поделилась мнением психолог.
В рамках такой социальной деятельности Светлана предложила футболистам поддерживать детей и пожилых людей.
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"Репутация нуждается в подтверждении. Поэтому после проигрыша уровень бесплатной социальной активности у них должен вырасти в разы. Работайте в другом аспекте бесплатно. Поддерживайте детей, пожилых", — рассказала психолог телеканалу "360".
По мнению Светланы Колосовой, комментарий Артёма Дзюбы про то, что команда "обкакалась" в матче с Данией, — это хороший пример новой психологии искренности, и такие высказывания демонстрируют настоящие эмоции игрока.
Напомним, 21 июня сборная России по футболу крупно уступила Дании (1:4) в решающем матче группового этапа Евро-2020 и закончила своё выступление на турнире. Позже капитан команды Артём Дзюба извинился перед россиянами за поражение в матче и поблагодарил болельщиков за поддержку.
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