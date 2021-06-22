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Собянин объяснил перевод ресторанов Москвы на бесковидный режим

Градоначальник надеется, что это позволит избежать тотального карантина, который стал бы страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей.

22 июня, 12:39

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил решение перевести рестораны и кафе города на бесковидный режим желанием избежать нежелательного локдауна. Градоначальник напомнил, что для посещения заведений теперь нужен сертификат о вакцинации, документ об отрицательном тесте или справка о перенесённом в течение последних шести месяцев ковиде.

"Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей", — написал он в своём блоге.

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Столичный градоначальник отметил, что в процессе адаптации к новому порядку посещения заведений общепита у граждан могут возникать вопросы, связанные с отсутствием в базах данных сведений о вакцинации, перенесённом заболевании или сданном ПЦР-тесте. Для решения этих вопросов создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

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Напомним, мэр Сергей Собянин анонсировал появление в заведениях общепита Москвы первых зон, свободных от коронавируса. Предполагается, что сотрудники и гости таких кафе и баров будут привиты или же с антителами. Антиковидных ограничений в этих заведениях не будет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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