Оперштаб Москвы разъяснил, где получить QR-код для посещения кафе и ресторанов

С 25 июня жители Москвы смогут получить QR-код для посещения заведений общепита. О том, как это сделать, рассказали в столичном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"Если у вас открыт доступ к электронной медкарте — в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если у вас есть полная учётная запись на портале mos.ru — в личном кабинете, — говорится в телеграм-канале оперштаба.

Тем, кто вакцинировался в московской поликлинике, переболел в столице или сделал ПЦР-тест в московской лаборатории, подключённой к ЕМИАС, также можно заполнить специальную форму на mos.ru и после проверки получить QR-код. Кроме того, он доступен на сайте госуслуг и в приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

Жители Подмосковья, которые хотят посетить кафе и рестораны в Москве, смогут сделать это с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения, а также документ, удостоверяющий личность.

"Посетители с медотводом к прививке должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории, которая подключена к системе ЕМИАС, для посещения ресторанов в Москве с 28 июня", — добавили в оперштабе.

Иностранцы же смогут посетить заведения общепита, также предъявив QR-код. Получить они его могут после того, как сдадут отрицательный ПЦР-тест и заполнят форму на сайте mos.ru. Результаты теста действительны в течение трёх суток с момента внесения в базу лаборатории.