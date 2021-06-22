Власти Москвы объяснили, как дети смогут посещать кафе при бесковидном режиме
Новые правила посещения заведений общепита начнут действовать в столице с 28 июня.
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Несовершеннолетние смогут посетить московские кафе и рестораны по ПЦР-тесту на коронавирус. Об этом сообщил глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, есть возможность сделать ПЦР-тест. 72 часа он будет действовать", — отметил Немерюк в беседе с журналистами.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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