Власти Москвы объяснили, как дети смогут посещать кафе при бесковидном режиме

"Дети до 18 лет, если им необходимо попасть на некое торжество, есть возможность сделать ПЦР-тест. 72 часа он будет действовать", — отметил Немерюк в беседе с журналистами.

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.