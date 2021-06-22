Глава Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса

Глава Республики Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса и уже завтра, 23 июня, намеревается выйти на работу. О результатах своего ПЦР-теста он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Только что закончился осмотр моего лечащего врача. Результаты анализов сегодняшних показали, что я перестал выделять вирус и, соответственно, безопасен для окружающих, могу приступить к работе, что и сделаю с завтрашнего числа", — заявил Владимир Уйба и призвал соотечественников сделать прививку от коронавируса.