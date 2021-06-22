Глава Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса
Результаты анализов показали, что глава республики безопасен для окружающих и может снова приступить к своим рабочим обязанностям.
Глава Республики Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса и уже завтра, 23 июня, намеревается выйти на работу. О результатах своего ПЦР-теста он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Только что закончился осмотр моего лечащего врача. Результаты анализов сегодняшних показали, что я перестал выделять вирус и, соответственно, безопасен для окружающих, могу приступить к работе, что и сделаю с завтрашнего числа", — заявил Владимир Уйба и призвал соотечественников сделать прививку от коронавируса.
Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 11 117 человек.
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