НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса

Результаты анализов показали, что глава республики безопасен для окружающих и может снова приступить к своим рабочим обязанностям.

22 июня, 18:58

Глава Республики Коми Владимир Уйба вылечился от коронавируса и уже завтра, 23 июня, намеревается выйти на работу. О результатах своего ПЦР-теста он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Только что закончился осмотр моего лечащего врача. Результаты анализов сегодняшних показали, что я перестал выделять вирус и, соответственно, безопасен для окружающих, могу приступить к работе, что и сделаю с завтрашнего числа", — заявил Владимир Уйба и призвал соотечественников сделать прививку от коронавируса.

"Нужно прививаться": Главу Коми госпитализировали с коронавирусом

"Нужно прививаться": Главу Коми госпитализировали с коронавирусом

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 11 117 человек.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1