В Индии предупредили об особой опасности новейшего штамма коронавируса "дельта плюс"

Минздрав Индии предупредил власти густонаселённых штатов Керала, Махараштра и Мадхья-Прадеш об опасности новейшего штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Такой документ появился на сайте пресс-службы правительства страны.

По результатам исследований, которые предоставил Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен даже "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.

В связи с этим власти ряда городов рекомендовали усилить антиковидные меры безопасности, а также увеличить объёмы тестирования и вакцинирования местного населения.

Также стало известно, что в индийском штате Махараштра обнаружили около 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса "дельта плюс". Врачи полагают, что новый подвид отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител у переболевших и привитых от ковида пациентов.