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VK Fest перенесли на конец лета из-за роста заболеваемости ковидом

Однако и эти сроки могут быть неокончательными, и, если ситуация не позволит, мероприятие в этом году не состоится.

22 июня, 17:30
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-86529522_457268965" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK Fest</a></p>

Фото © VK / VK Fest

Проведение фестиваля VK Fest перенесено на конец лета из-за роста количества заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге и других городах страны. Об этом сказано в группе мероприятия во "ВКонтакте".

"Переносим VK Fest. Надеемся на встречу 28 и 29 августа там же — в парке 300-летия Санкт-Петербурга", — говорится в записи.

Команды "ВКонтакте" и Radio Record, являющиеся организаторами фестиваля, отметили, что и эти сроки могут быть неокончательными. В случае если ситуация не позволит, мероприятие в этом году не состоится и будет перенесено на 2022 год. Это рушит планы зрителей и артистов, однако здоровье и безопасность участников стоят на первом месте. При этом все ранее купленные билеты будут действительны и на новые даты. Организаторы также пообещали в ближайшие дни представить обновлённый лайнап и постараться сохранить его без изменений.

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Ранее Лайф сообщал, что фестиваль "Дикая мята" отменили в ночь перед открытием из-за коронавируса. Также были отменены и другие мероприятия в Тульской области.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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