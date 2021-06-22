VK Fest перенесли на конец лета из-за роста заболеваемости ковидом

Команды "ВКонтакте" и Radio Record, являющиеся организаторами фестиваля, отметили, что и эти сроки могут быть неокончательными. В случае если ситуация не позволит, мероприятие в этом году не состоится и будет перенесено на 2022 год. Это рушит планы зрителей и артистов, однако здоровье и безопасность участников стоят на первом месте. При этом все ранее купленные билеты будут действительны и на новые даты. Организаторы также пообещали в ближайшие дни представить обновлённый лайнап и постараться сохранить его без изменений.