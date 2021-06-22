Власти Москвы рассказали о правилах посещения ресторанов с "бесковидным" режимом
С 28 июня заведения общепита в столице будут обслуживать лишь привитых и имеющих антитела гостей, а также имеющих отрицательный ПЦР-тест.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Москвичам, которым по каким-либо причинам противопоказана прививка от коронавируса, попасть в рестораны можно будет только с результатами ПЦР-теста, который был сделан не позднее чем за 72 часа. Об этом Лайфу рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, тест должен быть сдан в столичных лабораториях, которые передают сведения в систему ЕМИАС. При этом жители Подмосковья, которые намерены посетить места общепита в Москве, также должны сделать тест в московской клинике. Это же касается в том числе иностранцев и гостей из других регионов. Причём и те и другие смогут попасть в рестораны с прививкой. Немерюк также уточнил, что QR-коды вакцинированные граждане будут получать только после второй инъекции.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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