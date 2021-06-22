Власти Москвы рассказали о правилах посещения ресторанов с "бесковидным" режимом

Москвичам, которым по каким-либо причинам противопоказана прививка от коронавируса, попасть в рестораны можно будет только с результатами ПЦР-теста, который был сделан не позднее чем за 72 часа. Об этом Лайфу рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, тест должен быть сдан в столичных лабораториях, которые передают сведения в систему ЕМИАС. При этом жители Подмосковья, которые намерены посетить места общепита в Москве, также должны сделать тест в московской клинике. Это же касается в том числе иностранцев и гостей из других регионов. Причём и те и другие смогут попасть в рестораны с прививкой. Немерюк также уточнил, что QR-коды вакцинированные граждане будут получать только после второй инъекции.