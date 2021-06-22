Меркель на себе испытала "коктейль" из вакцин от ковида

На этот раз Меркель привилась препаратом компании Moderna, хотя на первом этапе 16 апреля она вакцинировалась препаратом AstraZeneca. Выбор другой вакцины связали с рекомендацией немецких врачей. Они советуют людям старше 60 лет отказаться от вакцины AstraZeneca, а тем, кто уже успел сделать первый укол, перейти на вакцину Moderna.