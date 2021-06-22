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Меркель на себе испытала "коктейль" из вакцин от ковида

На первом этапе главе ФРГ ввели британско-шведский препарат AstraZeneca, а на втором — разработку американской компании Moderna.

22 июня, 16:04
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Правительства ФРГ.

На этот раз Меркель привилась препаратом компании Moderna, хотя на первом этапе 16 апреля она вакцинировалась препаратом AstraZeneca. Выбор другой вакцины связали с рекомендацией немецких врачей. Они советуют людям старше 60 лет отказаться от вакцины AstraZeneca, а тем, кто уже успел сделать первый укол, перейти на вакцину Moderna.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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