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Врач дала пять советов для продления жизни на 10 лет

"Фокус" заключается в том, чтобы следовать правилам жителей "голубых зон" нашей планеты.

22 июня, 15:05
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Увеличить продолжительность жизни на десять лет можно с помощью пяти рекомендаций. Их перечислила британский врач и учёный Федерика Амати, передаёт газета Express.

По её словам, на планете есть пять "голубых зон", где фиксируется максимальная продолжительность жизни на планете — это японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. Всё дело в режиме питания местных жителей — растительная диета, состоящая из фруктов, овощей, круп и бобов.

"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — отметила Амати.

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Кроме того, важно совершать больше прогулок, придерживаться умеренного питания, сокращать употребление алкоголя и стараться избегать стрессовых ситуаций.

Ранее диетолог перечислил продукты, которые губят здоровье детей. Так, неуёмное потребление сахара в молодом возрасте формирует неправильные пищевые привычки и отнимает до 15 лет активной жизни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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