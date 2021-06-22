Врач дала пять советов для продления жизни на 10 лет
"Фокус" заключается в том, чтобы следовать правилам жителей "голубых зон" нашей планеты.
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Увеличить продолжительность жизни на десять лет можно с помощью пяти рекомендаций. Их перечислила британский врач и учёный Федерика Амати, передаёт газета Express.
По её словам, на планете есть пять "голубых зон", где фиксируется максимальная продолжительность жизни на планете — это японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. Всё дело в режиме питания местных жителей — растительная диета, состоящая из фруктов, овощей, круп и бобов.
"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — отметила Амати.
Кроме того, важно совершать больше прогулок, придерживаться умеренного питания, сокращать употребление алкоголя и стараться избегать стрессовых ситуаций.
Ранее диетолог перечислил продукты, которые губят здоровье детей. Так, неуёмное потребление сахара в молодом возрасте формирует неправильные пищевые привычки и отнимает до 15 лет активной жизни.
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