Врач дала пять советов для продления жизни на 10 лет

Увеличить продолжительность жизни на десять лет можно с помощью пяти рекомендаций. Их перечислила британский врач и учёный Федерика Амати, передаёт газета Express.

По её словам, на планете есть пять "голубых зон", где фиксируется максимальная продолжительность жизни на планете — это японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. Всё дело в режиме питания местных жителей — растительная диета, состоящая из фруктов, овощей, круп и бобов.

"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — отметила Амати.

Кроме того, важно совершать больше прогулок, придерживаться умеренного питания, сокращать употребление алкоголя и стараться избегать стрессовых ситуаций.