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На Украине пройдут самые масштабные военные учения с участием НАТО

Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря с 28 июня по 10 июля.

22 июня, 14:58
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

На Украине пройдут самые масштабные за всю историю международные военные учения с участием военнослужащих НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Киеве в "Твиттере".

В Sea Breeze примут участие пять тысяч военных из 32 стран с шести континентов, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Часть из них будут представлять страны НАТО. Отмечается, что нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

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Манёвры Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. На них отрабатывают организацию противовоздушной обороны, аспекты борьбы с подводными лодками, контроль акватории и высадку морского десанта. В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze. В дальнейшем это вооружение будет направлено украинским войскам и националистским формированиям в Донбассе. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, несмотря на то, что учение по статусу является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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