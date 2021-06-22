На Украине пройдут самые масштабные военные учения с участием НАТО
Многофункциональные манёвры Sea Breeze — 2021 намерены провести на территории Незалежной и в акватории Чёрного моря с 28 июня по 10 июля.
Фото © ТАСС / Zuma
На Украине пройдут самые масштабные за всю историю международные военные учения с участием военнослужащих НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Киеве в "Твиттере".
В Sea Breeze примут участие пять тысяч военных из 32 стран с шести континентов, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Часть из них будут представлять страны НАТО. Отмечается, что нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.
Манёвры Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. На них отрабатывают организацию противовоздушной обороны, аспекты борьбы с подводными лодками, контроль акватории и высадку морского десанта. В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля.
Ранее в Минобороны РФ заявили о поставке НАТО оружия Киеву под прикрытием учений Sea Breeze. В дальнейшем это вооружение будет направлено украинским войскам и националистским формированиям в Донбассе. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, несмотря на то, что учение по статусу является морским, "его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря".
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