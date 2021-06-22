На Украине пройдут самые масштабные военные учения с участием НАТО

На Украине пройдут самые масштабные за всю историю международные военные учения с участием военнослужащих НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Посольства США в Киеве в "Твиттере".

В Sea Breeze примут участие пять тысяч военных из 32 стран с шести континентов, а также 32 корабля, 40 самолётов и 18 команд спецопераций и боевых пловцов. Часть из них будут представлять страны НАТО. Отмечается, что нынешние учения имеют наибольшее количество стран-участниц за всю историю.

Манёвры Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. На них отрабатывают организацию противовоздушной обороны, аспекты борьбы с подводными лодками, контроль акватории и высадку морского десанта. В этом году учения пройдут с 28 июня по 10 июля.