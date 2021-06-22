Путин поговорил с Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе германской стороны.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.
"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", — говорится в сообщении Кремля.
Путин и Меркель согласились, что и сейчас обеспечение безопасности Европы возможно лишь совместными усилиями.
Кроме того, Владимир Путин проинформировал Ангелу Меркель об итогах своей встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.
Напомним, сегодня, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби. Активные граждане проводят памятные акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" — Лайф собрал эффектные кадры из разных уголков страны. Также памятная дата отмечается на Украине (День скорби и чествования памяти жертв войны) и в Белоруссии (День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны).
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