Путин поговорил с Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Лидеры подчеркнули важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.

"Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчёркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет", — говорится в сообщении Кремля.

Путин и Меркель согласились, что и сейчас обеспечение безопасности Европы возможно лишь совместными усилиями.

Кроме того, Владимир Путин проинформировал Ангелу Меркель об итогах своей встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве.