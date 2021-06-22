Медведев сообщил о наращивании иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике
Зампред Совбеза напомнил о работе России в этом регионе в последние годы и призвал учитывать поставленные президентом задачи.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
У границ РФ в Арктике наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, ответными шагами Москвы станет усиление группировки для недопущения дестабилизации обстановки. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны. Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создаёт прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом", — сказал он.
Медведев призвал продолжать работу по усилению группировки российских войск в регионе и оснащению военных современными видами вооружений. Такие меры будут эффективным ответом на попытки иностранных государств дестабилизировать обстановку в Арктике, считает он.
Зампред Совбеза также напомнил, что Россия в последние годы реализовывает крупные проекты в Арктике и создаёт современную инфраструктуру для комфортного проживания людей, однако важно учитывать озвученные президентом задачи в виде сохранения региона как территории мира, а также стабильного и взаимовыгодного партнёрства, что поддерживают многие зарубежные государства.
Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике. Представители РФ неоднократно заявляли, что военная активность страны в Арктике никак не нарушает международные договоры и не угрожает безопасности других государств, отметил представитель дипведомства.
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