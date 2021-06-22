В Санкт-Петербурге неизвестный сжёг машину программиста. Видео © LIFE

Житель Санкт-Петербурга, который работает администратором базы данных ООО "Техмаркет" (торговля трубопроводной и запорно-регулирующей арматурой), лишился своей машины КIA CEED. Авто загорелось, когда стояло припаркованным на проспекте Обуховской обороны.

Как рассказал Лайфу источник, пожарные установили, что возгорание произошло в результате поджога. Предварительно, под правое колесо поставили ёмкость с жидкостью и подожгли. А при распространении огня в авто разгерметизировалась топливная система, произошёл взрыв. По словам самого владельца машины, ни с кем у него конфликтов не было. Он подозревает в поджоге бывшую жену.

Дело в том, что несколько лет назад мужчина развёлся с супругой и суд оставил их совместную дочь с матерью. Мужчина был не против и на выходных виделся с девочкой, но с января 2021 года бывшая жена перестала давать ему встречаться с ребёнком, аргументируя это тем, что дочь якобы этого не хочет. В апреле 2021 года он подал в суд на экс-супругу. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто же стоит за поджогом.