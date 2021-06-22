Владелец подозревает бывшую жену: Момент сокрушительного взрыва машины в Санкт-Петербурге попал на видео
В апреле 2021 года потерпевший подал в суд на экс-супругу из-за того, что она не даёт мужчине видеться с дочерью.
В Санкт-Петербурге неизвестный сжёг машину программиста. Видео © LIFE
Житель Санкт-Петербурга, который работает администратором базы данных ООО "Техмаркет" (торговля трубопроводной и запорно-регулирующей арматурой), лишился своей машины КIA CEED. Авто загорелось, когда стояло припаркованным на проспекте Обуховской обороны.
Как рассказал Лайфу источник, пожарные установили, что возгорание произошло в результате поджога. Предварительно, под правое колесо поставили ёмкость с жидкостью и подожгли. А при распространении огня в авто разгерметизировалась топливная система, произошёл взрыв. По словам самого владельца машины, ни с кем у него конфликтов не было. Он подозревает в поджоге бывшую жену.
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Дело в том, что несколько лет назад мужчина развёлся с супругой и суд оставил их совместную дочь с матерью. Мужчина был не против и на выходных виделся с девочкой, но с января 2021 года бывшая жена перестала давать ему встречаться с ребёнком, аргументируя это тем, что дочь якобы этого не хочет. В апреле 2021 года он подал в суд на экс-супругу. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто же стоит за поджогом.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве на парковке сгорело сразу пять автомобилей. По данным нашего источника, там стоял генератор и, вероятно, от него "питался" расположенный рядом "дом на колёсах". При попытке включить его произошло возгорание, пламя перекинулось на машины.
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