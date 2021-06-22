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Власти Москвы раскрыли, в каком случае в городе будет введён локдаун

В мэрии уверены, что подобного рода меры наносят колоссальный удар по экономике.

22 июня, 14:12

Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV

Полный локдаун в Москве может сильно пошатнуть экономику города, поэтому вводить подобные ограничения необходимо только в самом крайнем случае. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели

Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели

При этом она подчеркнула, что с точки зрения эпидемиологии локдаун — это наиболее эффективный метод борьбы с коронавирусом, который даст хороший результат уже через две-три недели.

Ранее Лайф сообщал, что уже по меньшей мере четверть москвичей имеет иммунитет к "индийскому" штамму коронавируса, которым на сегодняшний день, по данным столичных властей, болеет 90% всех заражённых в Москве.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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