Власти Москвы раскрыли, в каком случае в городе будет введён локдаун

Полный локдаун в Москве может сильно пошатнуть экономику города, поэтому вводить подобные ограничения необходимо только в самом крайнем случае. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Это очень сложное и болезненное решение, которое наносит колоссальный удар по экономике города. Принимать его надо только в крайнем случае", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

При этом она подчеркнула, что с точки зрения эпидемиологии локдаун — это наиболее эффективный метод борьбы с коронавирусом, который даст хороший результат уже через две-три недели.