Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет
Сегодня власти многих стран обсуждают необходимость прививок "усиливающей" дозой препарата, которая поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки будет актуальна в течение десяти ближайших лет. Такой неутешительный прогноз сделал один из руководителей Национальной системы здравоохранения Великобритании (HNS) Крис Хопсон.
Сегодня власти многих стран обсуждают необходимость ревакцинации от ковида. Например, в Кремле заявили, что это неизбежный процесс, а в Минздраве РФ уже подготовили рекомендации по ревакцинации: её стоит проводить раз в полгода, при этом если эпидобстановка спокойная, то раз в год. Крис Хопсон же заявляет, что постоянные прививки от ковида будут необходимы людям в течение десяти лет.
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"Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет... Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", — заявил Хопсон в интервью Times Radio.
По его словам, в сентябре в Британии начнётся вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привилось больше двух миллионов человек.
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