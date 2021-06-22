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Медик предрёк ревакцинацию от ковида в течение 10 лет

Сегодня власти многих стран обсуждают необходимость прививок "усиливающей" дозой препарата, которая поможет укрепить иммунитет и противостоять новым штаммам вируса.

22 июня, 13:40
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Ревакцинация от коронавируса "усиливающими" дозами прививки будет актуальна в течение десяти ближайших лет. Такой неутешительный прогноз сделал один из руководителей Национальной системы здравоохранения Великобритании (HNS) Крис Хопсон.

Сегодня власти многих стран обсуждают необходимость ревакцинации от ковида. Например, в Кремле заявили, что это неизбежный процесс, а в Минздраве РФ уже подготовили рекомендации по ревакцинации: её стоит проводить раз в полгода, при этом если эпидобстановка спокойная, то раз в год. Крис Хопсон же заявляет, что постоянные прививки от ковида будут необходимы людям в течение десяти лет.

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"Бустерная вакцинация, возможно, будет необходима на ежегодной основе в течение... как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет... Мы просим правительство как можно скорее представить программу бустерной вакцинации для того, чтобы NHS смогла делать прививки в обычном режиме, а не как экстренную спецоперацию", — заявил Хопсон в интервью Times Radio.

По его словам, в сентябре в Британии начнётся вакцинация от гриппа, одновременно с ней медики могут начать и ревакцинацию от коронавируса.

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Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса привилось больше двух миллионов человек.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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