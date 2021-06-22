Людей, отрицающих необходимость вакцинации от коронавируса, а также существование самой инфекции нужно привлекать к уголовной ответственности. Такое мнение высказал бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов.

"Надо быть слепым и глухим, чтобы не видеть, что происходит в мире. Хорошо, вы не верите, что это происходит в вашем городе или регионе, но посмотрите — весь мир страдает от пандемии. Эта болезнь выявлена, она доказана, она смертельная и мутирует. Здесь вопрос невежества, а с другой стороны, есть люди, которые всё время что-то отрицают, как та Баба-яга. Эти люди должны понимать, что они имеют право высказывать своё мнение, но до той поры, пока оно не переходит границы закона", — сказал Астахов Лайфу.

Он напомнил о существовании статьи 236 "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий" и статьи 207 "Распространение заведомо ложных сообщений, повлёкших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия" и отметил законность ограничить человека в той мере, в которой это необходимо для безопасности жизни и здоровья других людей. Однако Астахов всё же считает необходимым избирательный подход, а не обвинение всех, кто высказывается на эту тему.

Собеседник Лайфа заметил, что вакцинацию необходимо пройти как раз для того, чтобы обезопасить себя от разного рода ответственности. Кроме того, он считает, что пандемию можно сравнить с осадным положением, при котором жёсткие меры к распространяющим слухи и сплетни оправданны.

"Поэтому эти ограничения конституционны и законны. И отрицать их — всё равно что уши отморозить назло бабушке. Поэтому такие вещи надо разъяснять сегодня. Пандемия — это тоже практически осадное положение, война. И все мы помним, как расправлялись с теми, кто распространял слухи и сплетни. И во все времена людей, которые распространяют слухи в режиме ЧС, привлекали бы нещадно к ответственности, вплоть до того, что ставили бы к стенке. Поэтому власть пытается как-то гибко и щадящим образом вводить эти меры", — добавил Астахов.