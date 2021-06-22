Информация о разработке программы для создания технологии вживления микрочипов в мозг человека в конце концов приведёт к роботизации людей. Такое мнение Лайфу высказала телеведущая Виктория Боня.

"Когда я об этом говорила, все крутили пальцем у виска. Все считали меня за дуру. Насколько я понимаю, здесь идёт речь о разработке чипов для управления электронной техникой. Всё то, что против природы, пугает нас сегодня. Говорили, что нет, чипирования людей не будет. Но в итоге всё к этому идёт", — сказала Боня.

По её словам, больше всего беспокойства у неё вызывает роботизация людей и вероятность того, что система образования будет трансформирована таким образом, что станет недоступной для людей без финансовых возможностей. Кроме того, телеведущая возмутилась, что деньги на образование не выделяются, а на подобные проекты они есть.

Собеседница Лайфа также напомнила о существующих технологиях для превращения солдат в универсальную боевую единицу, которая не ощущает боли и усталости. Подобное идёт против природы и является подводкой к чипированию, считает Боня. Светская львица также призналась, что не готова вживить себе чип для управления умным домом или автомобилем. Она назвала себя человеком старой закалки и уточнила, что всё будет делать сама.