"Все считали меня за дуру": Боня испугалась из-за планов учёных вживлять микрочипы в мозги россиян
По её словам, всё идёт к созданию суперсолдат, которыми можно будет управлять издалека, однако это против природы человека.
Фото © Instagram / victoriabonya
Информация о разработке программы для создания технологии вживления микрочипов в мозг человека в конце концов приведёт к роботизации людей. Такое мнение Лайфу высказала телеведущая Виктория Боня.
"Когда я об этом говорила, все крутили пальцем у виска. Все считали меня за дуру. Насколько я понимаю, здесь идёт речь о разработке чипов для управления электронной техникой. Всё то, что против природы, пугает нас сегодня. Говорили, что нет, чипирования людей не будет. Но в итоге всё к этому идёт", — сказала Боня.
По её словам, больше всего беспокойства у неё вызывает роботизация людей и вероятность того, что система образования будет трансформирована таким образом, что станет недоступной для людей без финансовых возможностей. Кроме того, телеведущая возмутилась, что деньги на образование не выделяются, а на подобные проекты они есть.
Собеседница Лайфа также напомнила о существующих технологиях для превращения солдат в универсальную боевую единицу, которая не ощущает боли и усталости. Подобное идёт против природы и является подводкой к чипированию, считает Боня. Светская львица также призналась, что не готова вживить себе чип для управления умным домом или автомобилем. Она назвала себя человеком старой закалки и уточнила, что всё будет делать сама.
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Напомним, ранее "Коммерсант" сообщил, что в российском правительстве якобы разрабатывают федеральную программу "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". Проект предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов. Это устройства, позволяющие управлять "силой мысли", например компьютером или экзоскелетом. Для этого понадобится вживить в мозг микрокомпьютеры. Однако в Минобрнауки опровергли разработку подобных программ.
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