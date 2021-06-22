Посадил без шлема: В хабаровской точке проката возложили вину за перелом черепа девочки при катании на скутере на её отца
С родителями пострадавшей школьницы ни владелец точки, ни его адвокат не связывались по поводу материальной компенсации.
Девочка столкнулась на электроскутере с велосипедисткой. Видео © Соцсети
Инструктор, выдававший электроскутер 12-летней девочке, обвиняет её отца в том, что тот посадил девочку на данное транспортное средство без шлема. Как рассказал Лайфу источник, по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении 30-летнего владельца точки проката, был допрошен 17-летний инструктор этой точки.
Именно этот юноша выдавал 12-летней Ангелине транспортное средство, которая позже попала в больницу после падения с него. Следователям инструктор пояснил, что он выдавал скутер отцу девочки и предупреждал о необходимости использовать средства защиты, но отец девочки его якобы не послушал и посадил её одну на скутер без шлема.
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На данный момент следователями установлено, что владелец точки не имеет никаких документов на электроскутеры, которые в ходе экспертизы признаны "мопедами". Своим инструкторам, которые работали на самой точке проката, он платил 200 рублей за смену — с 10 утра до 20 вечера. Инструкторы никаких договоров с ним не подписывали, кроме должностной инструкции.
Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Планируется провести обыск у 17-летнего инструктора и изучить его переписки с владельцем заведения. А в начале июля планируется выход в суд с приговором. С родителями пострадавшей девочки ни владелец, ни его адвокат не связывались по поводу материальной компенсации.
Ранее Лайф рассказывал, что в результате падения с электросамоката пострадал Давид Залеев — второй солист балетной труппы Мариинского театра, который задействован более чем в 20 постановках. Вечером 17 мая он получил тяжелейшие травмы. В результате врачам пришлось ввести его в искусственную кому. Сейчас артист уже пришёл в сознание.
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