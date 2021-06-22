"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации
На сегодняшний день доля привитых от ковида жителей страны составляет всего 1,8% от общей численности населения.
Фото © ТАСС / AP / PONGMANAT TASIRI
Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сажать в тюрьму всех, кто отказывается делать прививку от коронавируса. При этом пока в стране программа вакцинации проходит на добровольной основе.
"Выбирайте вакцинироваться — или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину", — приводит его слова Forbes.
На сегодняшний день доля вакцинированных от коронавируса филиппинцев составляет всего 1,8% от всего населения. Дутерте заявил, что намерен воспользоваться своим положением, чтобы получить списки всех жителей, кто отказывается прививаться. Он также добавил, что для таких людей есть ещё один вариант — уехать из страны в Индию или США.
Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом обязательную вакцинацию в сфере услуг ввели в Москве. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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