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"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации

На сегодняшний день доля привитых от ковида жителей страны составляет всего 1,8% от общей численности населения.

22 июня, 12:44
<p>Фото © ТАСС / AP / PONGMANAT TASIRI</p>

Фото © ТАСС / AP / PONGMANAT TASIRI

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сажать в тюрьму всех, кто отказывается делать прививку от коронавируса. При этом пока в стране программа вакцинации проходит на добровольной основе.

"Выбирайте вакцинироваться — или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину", — приводит его слова Forbes.

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На сегодняшний день доля вакцинированных от коронавируса филиппинцев составляет всего 1,8% от всего населения. Дутерте заявил, что намерен воспользоваться своим положением, чтобы получить списки всех жителей, кто отказывается прививаться. Он также добавил, что для таких людей есть ещё один вариант — уехать из страны в Индию или США.

Ранее Лайф сообщал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом обязательную вакцинацию в сфере услуг ввели в Москве. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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