Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сажать в тюрьму всех, кто отказывается делать прививку от коронавируса. При этом пока в стране программа вакцинации проходит на добровольной основе.

"Выбирайте вакцинироваться — или я посажу вас в тюрьму. В этой стране кризисная ситуация. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину", — приводит его слова Forbes.