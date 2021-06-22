Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели
При этом большая часть больных проходят лечение в домашних условиях, уточнила заместитель мэра.
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В последние три недели в Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Среди причин Ракова отметила невнимательность горожан к соблюдению мер безопасности, низкие темпы вакцинации и приход в столицу "индийского" штамма вируса, который стал доминировать. При этом заммэра уточнила, что большая часть больных, а именно 70%, проходят лечение дома.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня, а 18-го и 19-го числа были зафиксированы рекорды по заболеваемости с начала пандемии. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе. С сегодняшнего дня также введён запрет на проведение концертов и других мероприятий численностью более 500 человек, в том числе и на открытом воздухе.
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