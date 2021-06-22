Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели

В последние три недели в Москве наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Три последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".