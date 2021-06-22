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"Уровень антител значения не имеет": В Депздраве Москвы рассказали, когда нужно пройти ревакцинацию от ковида

Ранее в Кремле отмечали неизбежность этого процесса, ссылаясь на позицию учёных и медиков.

22 июня, 13:21
<p>Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY</p>

Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY

В Москве уже в самое ближайшее время появится возможность ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил глава столичного Депздрава Андрей Хрипун. По его словам, сейчас власти города налаживают нормативно-правовое регулирование процесса.

"Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", — пояснил он.

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" будут эффективны для ревакцинации

Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В свою очередь, глава центра эпидемиологии Александр Гинцбург заявил, что недавно зарегистрированный в России препарат "Спутник лайт" отлично подойдёт для ревакцинации даже тем, кто ранее прививался вакцинами других российских производителей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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