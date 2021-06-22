В Москве уже в самое ближайшее время появится возможность ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил глава столичного Депздрава Андрей Хрипун. По его словам, сейчас власти города налаживают нормативно-правовое регулирование процесса.

"Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", — пояснил он.