"Уровень антител значения не имеет": В Депздраве Москвы рассказали, когда нужно пройти ревакцинацию от ковида
Ранее в Кремле отмечали неизбежность этого процесса, ссылаясь на позицию учёных и медиков.
Фото © ТАСС / SERGEI ILNITSKY
В Москве уже в самое ближайшее время появится возможность ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил глава столичного Депздрава Андрей Хрипун. По его словам, сейчас власти города налаживают нормативно-правовое регулирование процесса.
"Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации... Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации", — пояснил он.
Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В свою очередь, глава центра эпидемиологии Александр Гинцбург заявил, что недавно зарегистрированный в России препарат "Спутник лайт" отлично подойдёт для ревакцинации даже тем, кто ранее прививался вакцинами других российских производителей.
Коронавирус: Главное
Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели
сегодня в 13:16
"Вы вредители": Президент Филиппин пригрозил сажать в тюрьму за отказ от вакцинации
сегодня в 12:44
"Возросло в 4–5 раз": Собянин сообщил о многократном увеличении количества желающих привиться от ковида
сегодня в 12:40
Комментариев: 0