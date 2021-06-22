Четверть москвичей имеют антитела к "индийскому" штамму коронавируса

Около четверти москвичей имеют иммунитет к "индийской" мутации коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по соцразвитию Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида ("индийского" штамма коронавируса. — Прим. Лайфа) ", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" .

При этом Ракова отметила, что практически 90% всех заболевших в Москве на сегодняшний день заразились именно этим штаммом. Для сравнения: "уханьским" коронавирусом переболело 47% москвичей и ещё 10% привились, поэтому общая доля жителей города с иммунитетом к "оригинальному" вирусу SARS-CoV-2 была 60%, добавила вице-мэр.