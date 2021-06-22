Четверть москвичей имеют антитела к "индийскому" штамму коронавируса
Как сообщили в столичной мэрии, с учётом вакцинации и предыдущих волн пандемии защиту от "уханьского" ковида имели более 60% жителей города.
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Около четверти москвичей имеют иммунитет к "индийской" мутации коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по соцразвитию Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида ("индийского" штамма коронавируса. — Прим. Лайфа)", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Ракова отметила, что практически 90% всех заболевших в Москве на сегодняшний день заразились именно этим штаммом. Для сравнения: "уханьским" коронавирусом переболело 47% москвичей и ещё 10% привились, поэтому общая доля жителей города с иммунитетом к "оригинальному" вирусу SARS-CoV-2 была 60%, добавила вице-мэр.
Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня, а 18-го и 19-го числа были зафиксированы рекорды по заболеваемости с начала пандемии. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.
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