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Четверть москвичей имеют антитела к "индийскому" штамму коронавируса

Как сообщили в столичной мэрии, с учётом вакцинации и предыдущих волн пандемии защиту от "уханьского" ковида имели более 60% жителей города.

22 июня, 13:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Около четверти москвичей имеют иммунитет к "индийской" мутации коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по соцразвитию Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день чуть больше 25% москвичей имеют необходимый иммунитет от этого вида ("индийского" штамма коронавируса. — Прим. Лайфа)", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели

Ракова сообщила о "взрывном росте" заболеваемости ковидом в Москве в последние недели

При этом Ракова отметила, что практически 90% всех заболевших в Москве на сегодняшний день заразились именно этим штаммом. Для сравнения: "уханьским" коронавирусом переболело 47% москвичей и ещё 10% привились, поэтому общая доля жителей города с иммунитетом к "оригинальному" вирусу SARS-CoV-2 была 60%, добавила вице-мэр.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться с начала июня, а 18-го и 19-го числа были зафиксированы рекорды по заболеваемости с начала пандемии. Власти города ввели ряд ограничений, а также обязали работников сферы услуг вакцинироваться. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с ковидом в городе.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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