Отдыхающие на Азовском море ощутили неприятную атаку бокоплавов, более известных как морские блохи. Об этом рассказал один из очевидцев, опубликовав видео на ютуб-канале.

"Они присасываются и кусают. Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Фишка в том, что всё море в этих блохах, полностью всё, всё побережье. Люди купаются, но они щипаются", — сказал турист.

На кадрах видно, как несколько бокоплавов находятся в воде и атакуют встречающиеся на их пути предметы, будь то листья или ноги людей. Однако, где конкретно снято видео, неизвестно. По информации СМИ, от нашествия морских блох этим летом страдают жители украинского Бердянска. Размеры этих ракообразных невелики, но их укусы довольно ощутимы, их можно сравнить с комариными. Кроме того, они могут вызывать зуд и покраснение, а также аллергическую реакцию.