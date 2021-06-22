НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Нейросеть восстановила кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику

Специалисты оставили архивные кадры времён ВОВ чёрно-белыми, а записи довоенных времён раскрасили с помощью современных технологий.

22 июня, 14:08

Специалисты с помощью нейросети восстановили уникальные кадры довоенной жизни москвичей и начала Великой Отечественной войны. Видеоролик опубликовал RT.

На кадрах видно, что центр столицы озаряется солнцем, а москвичи идут по своим делам, не подозревая, что через считаные часы начнётся война. С помощью специальных технологий кадры мирной жизни в Москве изобразили в ярких красках, а военную хронику оставили чёрно-белой.

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Опубликована статья Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Ранее Минобороны России опубликовало архивные документы о начале Великой Отечественной войны.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Очень важный день": Председатель Рязанской гордумы назвала "праздником" годовщину начала ВОВ

сегодня в 13:58

"Я знаю час, когда начнут войну": Опубликована архивная запись стихотворения Арсения Тарковского в прочтении автора

сегодня в 08:00

Российский школьник воссоздал Брестскую крепость в игре Minecraft

сегодня в 14:03

Медведев сообщил о наращивании иностранного военного присутствия у границ РФ в Арктике

сегодня в 14:41

Владелец подозревает бывшую жену: Момент сокрушительного взрыва машины в Санкт-Петербурге попал на видео

сегодня в 14:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1