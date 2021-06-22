Нейросеть восстановила кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику
Специалисты оставили архивные кадры времён ВОВ чёрно-белыми, а записи довоенных времён раскрасили с помощью современных технологий.
Специалисты с помощью нейросети восстановили уникальные кадры довоенной жизни москвичей и начала Великой Отечественной войны. Видеоролик опубликовал RT.
На кадрах видно, что центр столицы озаряется солнцем, а москвичи идут по своим делам, не подозревая, что через считаные часы начнётся война. С помощью специальных технологий кадры мирной жизни в Москве изобразили в ярких красках, а военную хронику оставили чёрно-белой.
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