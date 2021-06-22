НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Очень важный день": Председатель Рязанской гордумы назвала "праздником" годовщину начала ВОВ

Свою оговорку она позже объяснила усталостью от многочасового заседания и призвала коллег прийти на траурные мероприятия, чтобы почтить память павших героев.

22 июня, 13:58

Председатель Рязанской думы поздравила коллег с годовщиной начала ВОВ. Видео © Telegram / URA.RU

Спикер гордумы Рязани Юлия Рокотянская назвала "праздником" годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ) и, слегка улыбнувшись, поздравила своих коллег-депутатов.

"Очень важный день 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу", — обратилась она к коллегам с улыбкой.

"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны

"Дата, которую забыть невозможно": Ветераны в преддверии годовщины начала Великой Отечественной вспомнили первый день войны

Как пишет kp.ru, спикер гордумы позже извинилась за свои слова и интонацию. Рокотянская заявила, что Великая Отечественная война отзывается болью в её сердце и она преклоняет голову перед подвигом великих предков. Она подчеркнула, что обращалась к депутатам с призывом прийти на траурные мероприятия и почтить память павших героев.

"Приношу искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырёх часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки", — пояснила она.

Свечи и "Огненные картины войны": По всей России проходит День памяти и скорби

Свечи и "Огненные картины войны": По всей России проходит День памяти и скорби

Напомним, 22 июня в России отмечается День памяти и скорби — это памятная дата. Это годовщина начала Великой Отечественной войны. На Украине это День скорби и чествования памяти жертв войны, а в Белоруссии — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе в память о погибших в войне зажгли огненную картину и выпустили кораблики мечты. Инсталляция представляла собой копию картины "Оборона Севастополя".

За рубежом поддержали акцию "Огненные картины войны"

За рубежом поддержали акцию "Огненные картины войны"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Депутат предложил увеличить разрешённую скорость на российских дорогах

сегодня в 03:26

Нейросеть восстановила кадры мирной жизни Москвы 1941 года и военную хронику

сегодня в 14:08

В Санкт-Петербурге дотла сожгли машину программиста, он подозревает бывшую жену

сегодня в 14:33

"Присасываются и кусают": Туристов на азовском побережье атаковали морские блохи

сегодня в 14:20

56-летняя Элизабет Хёрли распахнула халат на камеру, и у фанатов перехватило дыхание от её красоты

сегодня в 14:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1