Председатель Рязанской думы поздравила коллег с годовщиной начала ВОВ. Видео © Telegram / URA.RU

Спикер гордумы Рязани Юлия Рокотянская назвала "праздником" годовщину начала Великой Отечественной войны (ВОВ) и, слегка улыбнувшись, поздравила своих коллег-депутатов.

"Очень важный день 22 июня. И я вас всех, уважаемые депутаты, приглашаю почтить память тех людей, которые как раз отдавали справедливо, и не били себя в грудь офицеры, а делали своё дело для нашего народа и для наших рязанцев. С праздником всех наступающим и спасибо за активную работу", — обратилась она к коллегам с улыбкой.

Как пишет kp.ru, спикер гордумы позже извинилась за свои слова и интонацию. Рокотянская заявила, что Великая Отечественная война отзывается болью в её сердце и она преклоняет голову перед подвигом великих предков. Она подчеркнула, что обращалась к депутатам с призывом прийти на траурные мероприятия и почтить память павших героев.

"Приношу искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне. Заседание думы длилось более четырёх часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки", — пояснила она.