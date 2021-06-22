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РФС оценит работу Черчесова в сборной России на внеочередном исполкоме

По количеству поражений специалист лидирует среди всех тренеров национальной команды за всю историю.

22 июня, 13:51
<p>Станислав Черчесов. Фото © РФС</p>

Станислав Черчесов. Фото © РФС

В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы. Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций организации.

"Будет присутствовать главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, который подведёт итоги её выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работе тренерского штаба", — сообщили в РФС.

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Ранее "Спорт-Экспресс" сообщал, что Черчесов не намерен уходить в отставку со своего поста после провального результата на Евро-2020. По данным издания, тренер попрощался с футболистами на подмосковной базе в Новогорске и сообщил, что ждёт встречи с ними уже в сентябре, когда возобновится квалификация ЧМ-2022.

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Российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, национальная команда вылетела с турнира.

Поражение от Дании стало для Черчесова 20-м у руля сборной России в 57 матчах. По этому показателю он лидирует среди всех наставников команды за всю историю.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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